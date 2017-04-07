В Каменке за 200 кг яблок без документов продавец оштрафован на 300 рублей Общество

Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 300 рублей назначено продавцу на рынке в городе Каменке Пензенской области за попытку реализовать 200 кг яблок без документов.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина, продукция была завезена из Тамбовской области.

«На реализуемую подкарантинную продукцию отсутствовали документы, подтверждающие проведение в отношении нее мероприятий по контролю должностными лицами органа государственного надзора», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, протокол был составлен по ст. 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции».