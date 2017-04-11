Глава Заречного потребовал помочь людям, терпящим неудобства из-за «Победы» Общество

Заречный, 11 апреля 2017. PenzaNews. Глава Заречного Пензенской области Олег Климанов поручил своему заместителю Илье Дильману и начальнику отдела архитекторы и градостроительства мэрии Михаилу Палаткину изучить ситуацию, сложившуюся во дворе дома №22 на проспекте 30-летия Победы, жители которого терпят неудобства из-за супермаркета на первом этаже.

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Во вторник, 11 апреля, он лично встретился с владельцами квартир.

Жильцы пояснили главе города, что их двор сильно загружен, так как грузовые машины разгружают здесь товар, поставляемый в магазин «Победа». В результате легковые автомобили не могут разъехаться, а пешеходы — безопасно передвигаться по двору.

Кроме того, они обратили внимание на нехватку парковочных мест и как следствие машины, оставленные прямо на земле.

Как сообщает управление общественных связей Заречного, по итогам выезда на место Олег Климанов поручил ответственным чиновникам разобраться в проблеме, подготовить предложения по благоустройству территории и через неделю рассказать жителям о возможных вариантах.