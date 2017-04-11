День Куйбышевской железной дороги прошел в Законодательном собрании Пензенской области Общество

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Вопросы, связанные с организацией пассажирских перевозок, оказанием транспортно-логистических услуг, а также повышением уровня безопасности стали главными темами пленарного заседания, состоявшегося в рамках дня Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», прошедшего в Законодательном собрании Пензенской области во вторник, 11 апреля.

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Участие в мероприятии приняли представители органов исполнительной и законодательной власти Пензенской области, а также руководство КбшЖД.

Приветствуя собравшихся, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что власти региона на протяжении многих лет успешно взаимодействуют с Куйбышевской железной дорогой.

«Потенциал Куйбышевской железной дороги очень большой. От слаженной, эффективной работы всех подразделений [...] во многом зависит развитие экономики субъектов Российской Федерации, в том числе и нашей Пензенской области», — отметил он.

В свою очередь начальник КбшЖД Рашид Сайбаталов обратил внимание на то, что компания рассматривает регион как надежного партнера.

«В Пензенской области объем закупок в 2016 году составил примерно 423 млн. рублей. Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составила порядка 60%. Мы очень активно развиваем этот сегмент взаимодействия. Сумма уплаченных налогов в региональной бюджет Пензенской области составила 419 млн. рублей, что на 20% выше уровня 2015 года», — уточнил он.

Рашид Сайбаталов добавил, что для удобства жителей региона планируется ввести ряд нововведений, в частности, увеличить с 60 до 90–120 суток максимальный срок, за который можно приобретать билеты на поезда дальнего следования.

По его словам, также компания намерена вложить существенные средства в модернизацию инфраструктуры.

«На 2017 год мы планируем вложить инвестиции в инфраструктуру в пределах Пензенской области на сумму 1 млрд. 144 млн. рублей», — сообщил он.

После этого руководители структурных подразделений Куйбышевской железной дороги представители актуальную информацию о развитии подведомственных направлений.

В частности, обсуждался постепенный вывод из эксплуатации составов с истекшим сроком службы, вопросы развития пригородных перевозок, а также проведение ремонтных работ на станциях, среди которых Белинская и Пенза-I, где намечено привести в порядок пассажирские платформы.

Комментируя озвученные данные, Валерий Лидин выразил уверенность в том, что все намеченные задачи будут выполнены благодаря заинтересованной работе обеих сторон.

Он отметил, что в Пензенской области уже есть примеры успешного взаимодействия власти и компании.

«Это, например, касается восстановления пригородного сообщения в направлении Пачелмского, Башмаковского и Земетчинского районов», — напомнил он.