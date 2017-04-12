Демонтированные в конце XX века часы возвращены на здание вокзала в Кузнецке Общество

Кузнецк, 12 апреля 2017. PenzaNews. Часы, которые впервые были размещены на здании железнодорожного вокзала в Кузнецке Пензенской области в 1950-х годах и демонтированы в 1990-е годы, вновь можно увидеть на фасаде.

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«По утверждению старейших работников железной дороги, раньше они были установлены на здании со стороны перрона. Поскольку там уже есть часы, мы посоветовались и решили закрепить их с видом на город, чтобы влюбленные по этим часам на нашей скамейке назначали свидание», — прокомментировал начальник железнодорожного вокзала Кузнецка Игорь Мокржицкий.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, эти часы, которые были отреставрированы, стали еще одним экспонатом музея истории железной дороги, который был открыт в 2013 году.

В настоящее время он насчитывает около 100 экспонатов, в числе которых — памятник паровозу.