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В Никольске пострадавшим от срыва затвора плотины выплатят компенсацию

08:35 | 14.04.2017 | Общество

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Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Компенсация будет выплачена жителям Никольска Пензенской области, которые пострадали в результате срыва деревянного затвора плотины на реке Маис в среду, 12 апреля. Об этом сообщил замглавы города Денис Юматов.

В Никольске пострадавшим от срыва затвора плотины выплатят компенсацию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данный пруд застрахован на случай причинения ущерба, нанесенного в процессе его эксплуатации, поэтому вопрос компенсационных выплат пострадавшим гражданам будет решен положительно», ― сказал он в ходе заседания областной межведомственной паводковой комиссии, состоявшегося в минувший четверг, 13 апреля.

Также он доложил о причинах аварийного сброса пруда «Нижний», последствиях подтопления участка городской территории и принятых мерах по защите проживающего там населения, сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.
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