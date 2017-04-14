В Никольске пострадавшим от срыва затвора плотины выплатят компенсацию Общество

Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Компенсация будет выплачена жителям Никольска Пензенской области, которые пострадали в результате срыва деревянного затвора плотины на реке Маис в среду, 12 апреля. Об этом сообщил замглавы города Денис Юматов.

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«Данный пруд застрахован на случай причинения ущерба, нанесенного в процессе его эксплуатации, поэтому вопрос компенсационных выплат пострадавшим гражданам будет решен положительно», ― сказал он в ходе заседания областной межведомственной паводковой комиссии, состоявшегося в минувший четверг, 13 апреля.

Также он доложил о причинах аварийного сброса пруда «Нижний», последствиях подтопления участка городской территории и принятых мерах по защите проживающего там населения, сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.