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Количество муниципальных маршрутов в регионе не сокращается, но снижается число рейсов

13:51 | 17.04.2017 | Общество

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Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Количество муниципальных маршрутов в абсолютном выражении осталось в Пензенской области в 2016 году неизменным, сохранилась их протяженность, однако произошло сокращение числа рейсов. Об этом сообщил глава регионального Минпрома Михаил Торгашин.

Количество муниципальных маршрутов в регионе не сокращается, но снижается число рейсов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Перевозки осуществляются в 23 муниципальных районах по 183 муниципальным маршрутам пригородного сообщения. По муниципальным маршрутам работают 136 автобусов, из них 88 — малого класса, 48 — среднего. Средний возраст автобусов составляет 10 лет. За период 2014–2016 годов муниципальными перевозчиками Пензенской области приобретено всего 12 автобусов», — уточнил министр в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 17 апреля.

Он добавил, что доля граждан, проживающих в населенных пунктах без регулярного транспортного обслуживания, от общего числа жителей района составляет в среднем по Пензенской области 7,7%.

«Наибольшие нарекания относятся к администрациям Неверкинского, Камешкирского, Тамалинского, Колышлейского, Малосердобинского, Шемышейского и Вадинского районов», — подчеркнул Михаил Торгашин.

По его словам, транспортное обслуживание населения в Кузнецком, Неверкинском и Бессоновском районах осуществляется с использованием межмуниципальной сети, а внутримуниципальные маршруты там отсутствуют.

«Полностью прекращена работа муниципальных сетей в Вадинском и Камешкирском районах. Транспортное обслуживание населения ограничивается лишь межмуниципальным маршрутами», — сказал глава областного Минпрома.

Михаил Торгашин сообщил, что в Колышлейском, Вадинском, Малосердобинском, Тамалинском, Шемышейском и Камешкирском районах субсидирование перевозчиков не предусмотрено, что уже негативно сказывается на ключевых показателях.

Он добавил, что тревожная ситуация наблюдается в Сосновоборском и Каменском районах, где субсидирование перевозчиков также не предусмотрено.
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