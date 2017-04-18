Жители Башмаково попросили помощи у Вадима Боринштейна Общество

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Восемь человек обратились к депутату Законодательного собрания Пензенской области, директору МУП «Пензгорстройзаказчик» Вадиму Боринштейну за содействием в решении своих проблем в ходе приема граждан, состоявшегося в общественной приемной поселка Башмаково.

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Жительница Новознаменского сообщила народному избраннику о том, что уже несколько лет вместе с односельчанами безуспешно пытается добиться строительства асфальтированной дороги до межпоселковой трассы, расстояние до которой составляет всего 1,2 км. Однако до настоящего времени здесь нет даже щебеночного покрытия, в итоге проехать в поселок в распутицу не могут ни скорая помощь, ни пожарные машины. По словам женщины, была подготовлена проектно-сметная документация, но выяснилось, дорога должна пройти по другому участку.

Вадим Боринштейн заверил ее, что обратится к министру строительства и дорожного хозяйства Александру Гришаеву по поводу строительства дороги на данном участке.

Также в ходе приема была затронута проблема ремонта дороги на улице Газопроводской в поселке Башмаково. Планируется, что по итогам приема она будет включена в программу капремонта на 2018 год, а пока ее приведут в порядок путем грейдирования и засыпки вторичным строительным материалом.

Руководитель секции по вольной борьбе Надырхан Дариги обратился к Вадиму Боринштейну за помощью в организации поездок юных спортсменов на соревнования за пределы Башмаково. Он получил поддержку в данном вопросе.

Также среди обратившихся к депутату были директор МФЦ и начальник комплексного центра социальной поддержки населения Башмаковского района.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области, депутат пообещал более детально рассмотреть проблемы, о которых они рассказали, и затем принять окончательное решение.