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Под Пензой суд признал право собственности на самовольно переустроенный жилой дом

11:54 | 20.04.2017 | Общество

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Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Суд удовлетворил исковые требования жителя Бессоновского района Пензенской области о признании за ним права собственности на дом в переустроенном и перепланированном виде общей площадью более 60 кв. метров.

Под Пензой суд признал право собственности на самовольно переустроенный жилой дом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В обоснование своих требований истец указал, что ему на праве собственности принадлежат жилой дом общей площадью 36 кв. метров и земельный участок, расположенный под ним — 1,6 тыс. кв. метров. Он возвел пристрой, в результате чего общая площадь дома увеличилась. При этом за разрешением на возведение пристроя и перепланировку дома он не обращался, акта приемной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию не имеется», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бессоновского районного суда.

Он добавил, что представитель ответчика – администрации Бессоновского района оставил вынесение решения на усмотрение суда.

«Установлено, что техническое состояние конструкций жилого пристроя соответствует строительным нормам и нормам эксплуатационной безопасности», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда отметил, что решение суда пока не вступило в законную силу.
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