Валерий Савельев поздравил муниципальных служащих с профессиональным праздником Общество

Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Глава города Пензы Валерий Савельев поздравил муниципальных служащих с Днем местного самоуправления, который отмечается в пятницу, 21 апреля.

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«Хотя местное самоуправление в России зародилось почти два столетия назад, когда императрица Екатерина II утвердила «Жалованную грамоту городам», которая и положила начало отечественному законодательству о власти на местах, день муниципального служащего стал официальным праздником совсем недавно, в 2012 году», — отметил он.

Валерий Савельев добавил, что местное самоуправление представляет собой важнейший общественный институт.

«Оно составляет основу любого демократического общества, и от того, насколько эффективно будет организована деятельность его органов, зависит реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина», — сказал глава города.

По его словам, в сегодняшних условиях на муниципальных служащих лежит особая ответственность — они призваны решать большинство повседневных проблем населения, курировать социальную сферу и обеспечивать удовлетворение хозяйственно-бытовых потребностей граждан.

«Муниципальная служба сложна и ответственна, она требует сверхупорной работы, высокого уровня профессионализма, широкого спектра знаний в различных отраслях хозяйства и экономики, четкого и грамотного подхода к решению поставленных задач, умения тактично общаться с людьми. Поэтому в органах исполнительной власти города нет случайных людей. Здесь трудятся только те, кто готов служить своим землякам с полной самоотдачей, верой и правдой», — добавил Валерий Савельев.

Он поблагодарил муниципальных служащих за труд и выразил надежду на то, что при их содействии будет сделано все возможное для развития Пензы.

«От всей души желаю вам упорства в достижении целей, мудрости в принятии решений, новых свершений и карьерного роста. Крепкого здоровья, огромного счастья, семейного благополучия! Успехов вам в созидательном труде на благо процветания родного города!» — цитирует Валерия Савельева пресс-служба гордумы.