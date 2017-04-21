Иван Белозерцев поздравил работников органов местного самоуправления Общество

Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником, который отмечается в пятницу, 21 апреля.

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«Роль муниципалитетов в развитии социально-экономической сферы страны и ее регионов трудно переоценить. Им переданы самые широкие полномочия по решению актуальных вопросов, с которыми каждый из нас сталкивается в повседневной жизни», — отметил глава региона.

Он добавил, что сегодня на первый план выходит стратегическая задача по развитию инициативной, деятельной, финансово состоятельной власти на местах.

«Как рачительный хозяин на своей территории она должна работать эффективно, проявляя внимание к людям, учитывая их предложения по развитию населенных пунктов, оперативно решая вопросы местного значения, создавать для граждан достойные условия жизни», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор пожелал работникам органов местного самоуправления крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях, а также плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области.