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В Пензе состоялся строевой смотр личного состава Росгвардии

10:41 | 22.04.2017 | Общество

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Пенза, 22 апреля 2017. PenzaNews. Строевой смотр структурных подразделений Росгвардии состоялся в Пензе на плацу перед зданием отряда мобильного особого назначения (ОМОН).

В Пензе состоялся строевой смотр личного состава Росгвардии

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

В его проведении приняли участие руководство и личный состав подразделений, а также представители совета ветеранов войск Национальной гвардии РФ по Пензенской области.

Готовность к обеспечению правопорядка продемонстрировали более 100 сотрудников — бойцы ОМОН, инспекторы лицензионно-разрешительной работы, подразделения вневедомственной охраны.

В начале мероприятия начальник управления Росгвардии по Пензенской области полковник Игорь Белов, обращаясь к стражам порядка, подчеркнул, что проведение строевых смотров поддерживает дисциплину, а также способствует формированию положительного имиджа сотрудников ведомства.

В рамках мероприятия руководители служб довели до личного состава оперативную информацию о происшествиях за сутки, а также ориентировки на лиц, находящихся в розыске за совершение преступлений.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону, по завершении развода стражи порядка торжественным маршем прошли по плацу и убыли на охрану общественного порядка Пензы.
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