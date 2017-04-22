В Пензе состоялся строевой смотр личного состава Росгвардии
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Пенза, 22 апреля 2017. PenzaNews. Строевой смотр структурных подразделений Росгвардии состоялся в Пензе на плацу перед зданием отряда мобильного особого назначения (ОМОН).
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
В его проведении приняли участие руководство и личный состав подразделений, а также представители совета ветеранов войск Национальной гвардии РФ по Пензенской области.
Готовность к обеспечению правопорядка продемонстрировали более 100 сотрудников — бойцы ОМОН, инспекторы лицензионно-разрешительной работы, подразделения вневедомственной охраны.
В начале мероприятия начальник управления Росгвардии по Пензенской области полковник Игорь Белов, обращаясь к стражам порядка, подчеркнул, что проведение строевых смотров поддерживает дисциплину, а также способствует формированию положительного имиджа сотрудников ведомства.
В рамках мероприятия руководители служб довели до личного состава оперативную информацию о происшествиях за сутки, а также ориентировки на лиц, находящихся в розыске за совершение преступлений.
Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону, по завершении развода стражи порядка торжественным маршем прошли по плацу и убыли на охрану общественного порядка Пензы.