Колонны районов Пензы проследуют на митинг 1 мая в сопровождении музыкантов и барабанщиков Общество

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Свое звуковое сопровождение будет у каждого из четырех районов Пензы во время шествия по улице Московской, которое пройдет перед началом официального митинга по случаю Праздника весны и труда, 1 мая. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Колонну Ленинского района сопровождает духовой оркестр [Анатолия] Набережного, Железнодорожного — барабанщики, Первомайского — духовой военный оркестр, Октябрьского — ансамбль голоса России», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции во вторник, 25 апреля.

Виктор Кувайцев добавил, что представители районов Пензы, помимо плакатов, будут нести в руках шары трех цветов.

По его словам, как только зазвучит гимн России, участники праздничного мероприятия одновременно выпустят их в небо, в результате чего будет образован символический триколор.

Планируется, что колонны районов Пензы будут формироваться на улице Московской — у драматического театра имени А.В. Луначарского и торгового центра «Арбат». Представители трудовых коллективов будут двигаться навстречу друг другу, и два потока сольются в один в районе площади Ленина, где состоится праздничный митинг.

Ранее заместитель председателя правительства региона Василий Трохин сообщил, что в Пензе участниками митинга по случаю Первомая станут, как ожидается, до 5,5 тыс. человек.