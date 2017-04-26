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В Пензенской области во время операции «Автоперевозчик» выявлено более 130 нарушений

09:31 | 26.04.2017 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги операции «Автоперевозчик», проведенной на территории Пензенской области в минувший понедельник, 24 апреля.

В Пензенской области во время операции «Автоперевозчик» выявлено более 130 нарушений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выявлено 132 нарушения правил дорожного движения со стороны водителей, осуществляющих автоперевозки», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве пояснили, что во время операции проверялось качество выполнения перевозчиками требований нормативных правовых актов, а также соблюдение ПДД.

«Госавтоинспекция напоминает, что водитель пассажирского транспорта несет ответственность не только за свою безопасность, но прежде всего за жизнь и здоровье пассажиров», — подчеркнули в отделе пропаганды.
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