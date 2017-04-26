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Первые лица Пензы поздравили Валентина Журавлева с 80-летием

14:53 | 26.04.2017 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев поздравили генерального директора ОАО «Пензастрой» Валентина Журавлева с 80-летием, которое заслуженный строитель России отмечал накануне.

Первые лица Пензы поздравили Валентина Журавлева с 80-летием. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вы занимаете особое место в истории города Пензы и носите звание его почетного гражданина. Более полувека своей жизни Вы посвятили профессии строителя, много сил отдали комплексной застройке города, формированию современного архитектурного облика областного центра. Под вашим непосредственным руководством в Пензе возводились жилые массивы и ряд социально значимых объектов», — отметил Виктор Кувайцев.

Он поблагодарил Валентина Журавлева за самоотверженный труд, верность избранному пути и большой личный вклад в развитие строительной отрасли.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, мэр Пензы вручил руководителю компании «Пензастрой» приветственный адрес и памятный подарок.
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