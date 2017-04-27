Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем российского парламентаризма Общество

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Днем российского парламентаризма, который отмечается в четверг, 27 апреля.

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«Современная законодательная база страны создала надежный фундамент для дальнейшего динамичного развития гражданского общества, активно способствует укреплению социально-экономического потенциала Отечества и его регионов, в том числе и Пензенской области», — отметил он.

Глава региона добавил, что эти свершения открывают широкие перспективы и призывают решать еще более масштабные стратегические задачи, поставленные временем.

«Выражаю уверенность, что российские парламентарии и в дальнейшем будут плодотворно трудиться на благо нашей великой Родины», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.