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Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем российского парламентаризма

09:12 | 27.04.2017 | Общество

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Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Днем российского парламентаризма, который отмечается в четверг, 27 апреля.

Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем российского парламентаризма

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Современная законодательная база страны создала надежный фундамент для дальнейшего динамичного развития гражданского общества, активно способствует укреплению социально-экономического потенциала Отечества и его регионов, в том числе и Пензенской области», — отметил он.

Глава региона добавил, что эти свершения открывают широкие перспективы и призывают решать еще более масштабные стратегические задачи, поставленные временем.

«Выражаю уверенность, что российские парламентарии и в дальнейшем будут плодотворно трудиться на благо нашей великой Родины», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.
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