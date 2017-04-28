Пензенцев пригласили на митинг по случаю Первомая Общество

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Администрация Пензы пригласила жителей и гостей города принять участие в митинге по случаю Праздника весны и труда, который состоится на площади имени В.И. Ленина в понедельник, 1 мая, в 10.00.

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«Мы приглашаем всех жителей и гостей города Пензы принять участие в этом событии, чтобы показать пример сплоченности, проявить взаимное уважение друг к другу, выразить радость и гордость за свой город, за любимый край, за великую Россию!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии утром в пятницу, 28 апреля.

В нем добавляется, что после окончания мероприятия — с 11.00 до 12.00 — будет организована концертная программа в сквере Дениса Давыдова, где выступит муниципальный духовой оркестр под руководством Анатолия Набережного.

«В сквере «Копилка пословиц» будет представлена концертная программа ансамбля «Серебряная прядь». Для всех желающих будет работать полевая кухня», — говорится в анонсе.