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В Пензе прошли соревнования по боевому развертыванию среди пожарных

14:13 | 28.04.2017 | Общество

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Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Шесть команд — две из Пензы, а также по одной из Заречного, Кузнецка, Нижнего Ломова и Сердобска — приняли участие в соревнованиях по боевому развертыванию, которые состоялись в преддверии Дня пожарной охраны.

В Пензе прошли соревнования по боевому развертыванию среди пожарных

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В состав каждой из них вошли по пять человек.

Участникам требовалось как можно быстрее облачиться в экипировку, добежать до финиша, параллельно разворачивая пожарные рукава, подсоединить их к автомобилю и поразить специальную мишень, которая при метком попадании наполнялась водой.

За правильностью выполнения всех заданий следили судьи, которые в случае нарушений начисляли штрафные очки. Все действия были максимально приближены к реальной работе на пожаре.

Начальник главного управления МЧС России по региону генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов отметил, что данные соревнования в Пензенской области являются традиционными.

«Время реагирования в сельской местности — 20 минут, в городе — 10 минут. Естественно, если мы быстро не отреагируем, […] то может просто наступить трагедия», — сказал он, пояснив, что такие соревнования позволяют оттачивать мастерство.

В итоге быстрее всех — за 52,76 секунды — с заданиями справилась команда отряда №5 ФПС по Пензенской области. Победителям был вручен переходящий кубок.

Второе и третье места заняли команды специализированной пожарно-спасательной части отряда №6 ФПС по Пензенской области и отряда №6 ФПС по региону с результатом 55,78 секунды и 1 минута 2,72 секунды соответственно.

Все призеры получили дипломы и призы. Остальным участникам соревнований вручили утешительные подарки.

К участию в состязаниях впервые были приглашены также ученики девятого класса лицея №2, которые в тушении условного пожара использовали огнетушители. Первое место заняла Оксана Азизова, второе — Кирилл Федоськин, а третье — Артем Солдатов.

После чествования участников соревнований состоялось награждение особо отличившихся сотрудников. Медали «За отвагу на пожаре» был удостоен лейтенант внутренней службы Андрей Матюшенко.

Примерно 70 сотрудников награждены медалями «25 лет МЧС».
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