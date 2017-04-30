Мэр Пензы призвал жителей быть предельно осторожными с огнем Общество

Пенза, 30 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал жителей неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и не допускать возникновения угрозы жизни, здоровью и имуществу граждан.

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«Нет ничего важнее жизни и здоровья людей. Будьте бдительны и предельно осторожны с огнем! Придерживайтесь установленных правил во избежание трагических ситуаций!» — сказал он, обращаясь к пензенцам.

По данным управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Пензы, за минувшую субботу, 29 апреля, произошло четыре пожара — на улице Затонной, в садоводческом товариществе «Дружба», а также в домах на улицах Экспериментальной и Грибоедова.

Помимо этого, сотрудники пожарных подразделений 12 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 29 апреля по 31 мая на территории Пензы установлен особый противопожарный режим. В этот период необходимо особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности.

В частности, в Пензе запрещено разводить костры, сжигать мусор, проводить все виды пожароопасных работ с использованием открытого огня, кроме тех, которые выполняются в специально отведенных и оборудованных местах. Помимо этого, ограничено посещение лесов.