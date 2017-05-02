Школьники из Германии приехали в Кузнецк в рамках программы «Молодежный обмен» Общество

Кузнецк, 2 мая 2017. PenzaNews. Группа школьников из Германии приехала с ответным визитом в город Кузнецк Пензенской области в рамках программы «Молодежный обмен» во вторник, 2 мая.

Фото: Gorodkuzneck.ru

С учащимися встретились мэр Сергей Златогорский и начальник управления образования администрации Кузнецка Лариса Борисова.

Они обсудили с гостями дальнейшие планы по реализации программы «Молодежный обмен», а также вопросы организации и приема делегаций из Германии в Кузнецке.

Затем школьники из ФРГ совершили обзорную экскурсию по городу. Планируется, что ученики также посетят государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», расположенный в Белинском районе Пензенской области.

Во время своего визита школьники будут жить в гостевых семьях. За время пребывания в Пензенской области они познакомятся с образом жизни россиян и принципами работы отечественной школы, сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.

Гимназия №1 города Кузнецка Пензенской области приглашена к участию в программе «Молодежный обмен» благодаря высоким результатам в обучении школьников иностранным языкам.

В ее рамках в октябре 2016 года учащиеся из Кузнецка посетили Германию.

