Автопробег «Дорогами Бессмертного полка» стартовал в Пензе Общество

Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Автопробег «Дорогами Бессмертного полка», посвященный 72-летней годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, стартовал в Пензе в среду, 3 мая.

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Перед отправкой экипажи поприветствовал вице-губернатор Валерий Савин.

«Более 200 тыс. наших земляков не вернулись с полей войны. Пензенская область является регионом, где самое большое количество героев Советского Союза на тысячу человек», — отметил он.

Участники пробега на 15 машинах проедут по 18 районам Пензенской области. Они разделились на две колонны: одна поехала на запад Пензенской области, другая — на восток.

В каждом населенном пункте, вошедшем в маршрут, активисты возложат цветы и венки к монументам и местам захоронений участников Великой Отечественной войны.

4 мая колонны объединятся в Колышлее и направятся в Пензу.

Автопробег завершится у монумента воинской и трудовой славы пензенцев 4 мая в 17.00.