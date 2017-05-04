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В Пензе 10 тыс. участников акции «Бессмертный полк» бесплатно получат пилотки

14:22 | 04.05.2017 | Общество

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Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. 10 тыс. солдатских пилоток будет бесплатно роздано участникам акции «Бессмертный полк» в Пензе в День Победы, 9 мая. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензе 10 тыс. участников акции «Бессмертный полк» бесплатно получат пилотки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он уточнил, что их уже привезли в город.

«В Пензу доставили 10 тыс. пилоток образца Великой Отечественной [войны]. Волонтеры раздадут их участникам акции «Бессмертный полк» 9 мая», — написал глава региона в своем «Твиттере».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 апреля на молодежном форуме «Ласточка» в санатории «Березовая роща» под Пензой губернатор Иван Белозерцев рассказал, что на приобретение 10 тыс. солдатских пилоток необходим 1 млн. рублей. При этом за счет бюджетных средств, по его словам, их купить нельзя, так как проведение торгов займет слишком много времени.

В ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов 25 апреля Иван Белозерцев сообщил, что рекомендовал «Единой России» закупить пилотки ко Дню Победы. По его словам, предварительная договоренность об их поставке была достигнута с одной из московских фирм.
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