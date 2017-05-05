В Земетчинском районе кооператив 5 лет не платил сельсовету за пользование скважиной Общество

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Прокуратура выявила нарушения законодательства о порядке использования муниципального имущества в Ушинском сельсовете Земетчинского района Пензенской области.

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«Установлено, что этим муниципальным органом в безвозмездное пользование сельскохозяйственному производственному обслуживающему кооперативу «Источник» были переданы артезианская скважина БР-15, водопровод и водопроводная башня высотой 9 метров», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что соответствующий договор не заключался, процедура проведения конкурса или аукциона не осуществлялась.

«Каких-либо денежных средств за пользование муниципальным имуществом в администрацию Ушинского сельсовета не поступало. При этом переданным имуществом СПОК «Источник» пользуется свыше 5 лет», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, прокурором района в суд было направлено исковое заявление о возложении на администрацию Ушинского сельсовета обязанности принять меры по обеспечению распоряжения и использования муниципального имущества в соответствии с требованиями закона.

«Исковые требования прокурора были удовлетворены. В настоящее время администрация Ушинского сельсовета готовит документы для проведения аукциона», — резюмировала Светлана Артамонова.