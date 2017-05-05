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В Городищенском районе высадили более 50 тыс. сеянцев сосны

16:01 | 05.05.2017 | Общество

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Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Более 50 тыс. сеянцев сосны высажено на участке размером 10 га неподалеку от села Николо-Райского Городищенского района Пензенской области во Всероссийский день посадки леса в пятницу, 5 мая.

В Городищенском районе высадили более 50 тыс. сеянцев сосны

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Место проведения акции было выбран из-за того, что именно здесь во время аномально жаркой погоды летом 2010 года леса больше всего пострадали от пожаров.

Обращаясь к собравшимся, министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин поблагодарил всех участников акции за то, что они откликнулись на призыв принять участие в посадке нового леса.

После работы на свежем воздухе всех участников ждал обед из полевой кухни, горячий чай, каша и выпечка.

День посадки леса также проводился лесничествами во всех районах Пензенской области.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минлесхоза, всего в 2017 году лесовосстановление планируется провести на площади 1 тыс. 800 га, в том числе искусственным путем — 954 га, дополнением лесных культур — 1 тыс. 624 га.
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