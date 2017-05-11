Мэрия Кузнецка выплатит более 90 тыс. рублей владельцу поврежденной деревом машины Общество

Кузнецк, 11 мая 2017. PenzaNews. Суд обязал администрацию Кузнецка Пензенской области возместить ущерб, причиненный хозяину автомобиля, на который упало дерево.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Владелец указал в исковом заявлении, что в апреле 2016 года около одного из жилых домов принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ» получил механические повреждения в результате падения ветки дерева. На место происшествия были вызваны сотрудники управления МВД по Пензенской области, которые зафиксировали этот факт. Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта с учетом износа машины составила 63 тыс. 392 рубля. За проведение экспертизы истец заплатил 7 тыс. 175 рублей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда.

Он уточнил, что представители администрации Кузнецка, МКУП «Зеленый город» и комитета по управлению имуществом города возражали против удовлетворения исковых требований.

«Для определения причин падения дерева и состояния, в котором оно находилось на тот момент, по ходатайству истца была назначена судебная биологическая экспертиза. Согласно выводам заключения эксперта, тополь, упавший на автомашину, являлся аварийным. Причиной падения ветки дерева на автомобиль явилось ненадлежащее содержание дерева, а лицом, ответственным за причиненный вред, является администрация Кузнецка», — добавил собеседник агентства.

По его словам, суд взыскал с мэрии в счет возмещения ущерба 60 тыс. 731 рубль, расходы на проведение досудебной экспертизы — 7 тыс. 175 рублей, по оплате госпошлины — 2 тыс. 21 рубль, услуг представителя — 10 тыс. рублей, а также на проведение экспертизы — 12 тыс. 300 рублей.

«Кроме того, суд вернул мужчине государственную пошлину, оплаченную им в размере 498 рублей, из средств бюджета, в который она была зачислена, и взыскал с администрации Кузнецка в пользу автономной некоммерческой организации «Пензенская лаборатория судебной экспертизы» расходы в сумме 20 тыс. 400 рублей», — резюмировал представитель суда.