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В Пензе суд признал законным штраф ЖСК за свалку новогодних елок во дворе

17:42 | 12.05.2017 | Общество

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Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд признал законным постановление административной комиссии о привлечении жилищно-строительного кооператива к ответственности за складирование хвойных деревьев у контейнерной площадки в конце января.

В Пензе суд признал законным штраф ЖСК за свалку новогодних елок во дворе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда, ЖСК был оштрафован на 10 тыс. рублей.

«С данным постановлением председатель ЖСК был не согласен, поскольку такой способ свалки новогодних елок полагал допустимым, а в складировании, по его мнению, виновата организация, с которой они заключили договор на вывоз отходов», — добавил собеседник агентства.

Он пояснил, что довод об ответственности за разбросанные и не вывезенные елки возлагается законом на жилищную организацию, а не перевозчика мусора.

«На основании изложенного, судья Октябрьского районного суда оставил постановление о привлечении к административной ответственности ЖСК без изменения. Продолжая оспаривать решение, ЖСК подал жалобу в Пензенский областной суд, который своим решением подтвердил законность вынесенных документов», — резюмировал представитель суда.
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