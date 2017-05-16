Пензенских призывников торжественно проводили в армию Общество

Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Военно-патриотическая акция «День призывника», в рамках которой молодых людей торжественно проводили на службу, состоялась на сборном пункте Пензенской области во вторник, 16 мая.

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В начале мероприятия был зачитан указ президента РФ Владимира Путина о призыве на военную службу.

Обращаясь к собравшимся, вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, отметил, этот год для молодых людей пролетит быстро, но оставит неизгладимые воспоминания на всю жизнь.

«Вы получите все необходимые навыки для защиты нашей страны и для всей своей будущей жизни, которые вам пригодятся, когда вы станете взрослыми и вернетесь уже непосредственно к гражданской жизни», — подчеркнул вице-губернатор.

К собравшимся также обратилась уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова, которая отметила, что жители региона всегда с честью несли службу в армии.

«Четко исполняйте воинский устав, уважайте и поддерживайте друг друга. Это поднимет ваш авторитет и престиж службы в российской армии. В настоящее время в Вооруженных силах делается все для соблюдения прав и свобод человека и гражданина», — добавила она.

Елена Рогова отметила, что призывникам раздадут «Справочник призывника», в котором указаны адреса и телефоны организаций, в которые можно обратиться в случае необходимости.

В свою очередь участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, почетный гражданин Пензы Владимир Керханаджев пожелал призывникам достичь хороших результатов в службе и в совершенстве овладеть навыками работы с боевой техникой.

«Желаю живыми и здоровыми вернуться домой к родителям и, особенно, к девушкам», — отметил ветеран.

Исполняющий обязанности главы Пензы Иван Краснов выразил уверенность, что для всех призывников армия станет хорошей школой жизни.

«Помните, дорогие друзья, что за вашими спинами — ваши родные, близкие и вся страна. Желаю вам крепкого здоровья, доброй службы и счастливого возвращения домой», — отметил он.

Руководитель региональной общественной организации «Солдатская мать» Людмила Пляцева пожелала молодым людям обрести на службе новых друзей.

«Привезите с собой через год самое доброе, что вы приобретете на службе в армии, а мы будем вас ждать», — добавила она.

После этого сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области продемонстрировали собравшимся боевые приемы, а в завершение мероприятия пяти призывникам-сиротам вручили телефоны.