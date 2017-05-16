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В Кузнецке создадут сквер пограничников и установят памятник

15:45 | 16.05.2017 | Общество

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Кузнецк, 16 мая 2017. PenzaNews. Кузнецкий совет пограничников Пензенской области вышел с инициативой создания сквера и установки памятника в преддверии 100-летия со дня образования погранвойск.

В Кузнецке создадут сквер пограничников и установят памятник. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сквер планируется обустроить на улице Московской. Там же намечено установить стелу и плиту с изображением знака «Старший пограничного наряда».

По мнению председателя кузнецкого совета пограничников Олега Пантелеева, это станет данью памяти и уважения всем тем, кто проходил службу в погранвойсках.

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский поддержал идею, отметив важность благоустройства территории в центре города.

Как сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка, в День пограничника, который отмечается 28 мая, на холме Воинской славы состоится митинг и возложение цветов к подножию монумента. Начало мероприятия запланировано на 10.30.
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