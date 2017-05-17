На конкурс «Студент года Сурского края – 2017» поступило почти 70 заявок Общество

Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. 67 заявок поступило на конкурс «Студент года Сурского края – 2017», который впервые проводится в Пензенской области. Об этом сообщила председатель оргкомитета Валерия Семина.

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«Уже порядка 67 заявок принято. Всех больше две номинации собрали — это «Творческая личность года» и «Доброволец года». Вторые места занимают такие номинации как «Студенческий лидер года» и «Спортсмен года», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пензенском доме молодежи в среду, 17 мая.

Председатель оргкомитета уточнила, что прием заявок завершается на этой неделе.

«Уже со следующей недели мы с нашим компетентным жюри будем отбирать ребят на очный этап, где они будут делать самопрезентацию», — пояснила Валерия Семина.