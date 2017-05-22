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Пенза присоединится к всероссийской акции «Читай-страна!»

12:48 | 22.05.2017 | Общество

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Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова присоединится к всероссийской просветительской акции «Читай-страна» в субботу, 27 мая.

Пенза присоединится к всероссийской акции «Читай-страна!»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Зарегистрироваться на участие в акции, инициированной федеральным агентством по делам молодежи и Роспатриотцентром, можно бесплатно на платформе TimePad.ru. Цель мероприятия — повышение роли книги в жизни граждан нашей страны, общественного интереса к литературе и посещению библиотек. Кроме того, акция призвана привлечь внимание к популяризации культурного волонтерства.

В рамках мероприятия пройдет литературный квест под слоганом «Чем больше людей сегодня подумают о литературе, тем быстрее я вспомню свое прошлое». Командам предстоит расшифровать названия известных книг, вспомнить цитаты, рассказать людям на улицах о ближайших библиотеках, проявить актерский талант, выполнив интерактивное задание.

Кроме этого будет проходить конкурс видеороликов. Участникам предлагается в день акции снять и выложить в Instagram видеозапись с хештегами #КвестЧитайСтрана, #ЧитайСтрана, #Роспатриот, #АВЦ, #ЭксмоАСТ, имеющую сюжетную линию, связанную с прохождением игры. Лучшие работы будут опубликованы на официальных ресурсах Роспатриотцентра и Ассоциации волонтерских центров, а победители получат в подарок книги современных авторов от партнера акции.

Также 27 мая в библиотеке пройдет акция «Книга от друга». Организаторы предлагают читателям принести одно или несколько любимых произведений, изданных в период с конца ХХ века по настоящее время и сопроводить подарок небольшим пожеланием и подписью: «Участник Всероссийской акции #ЧитайCтрана».

В рамках акции планируется запустить фото-эстафету в Instagram. Для участия необходимо выложить фото с любимой книгой, сопроводив его кратким отзывом или яркой цитатой, а также хэштегами #ЧитайСтрана, #Роспатриот, #АВЦ. После этого эстафету нужно передать трем друзьям с призывом: «Читай-страна!»
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