Вступили в силу решения суда по делу о травмировании женщины на производстве под Кузнецком Общество

Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения два решения Кузнецкого районного суда, которыми признаны законными постановления начальника отдела охраны труда государственной инспекции труда в регионе в отношении ООО «Технотекс» в поселке Верхозим и его руководителя в связи с травмированием сотрудницы на производстве.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова, данными постановлениями организация, производящая нетканые текстильные материалы, и ее директор, признаны виновными в допуске работника к исполнению обязанностей без прохождения обучения, проверки знания требований охраны труда, а также предварительных и периодических медосмотров.

«Установлено, что 22 декабря 2016 года работнице ООО «Технотекс», которая была принята в 2014 году на должность резчика, а с 25 ноября 2016 года переведена разрабатывальщиком отходов, был причинен вред здоровью. По окончании рабочей смены она выключила щипальную машину шерстяного лоскута для разволокнения ветоши в техническую вату. Не дождавшись полной остановки прижимных валов, женщина начала убирать намотки. В этот момент ее рука соскользнула, и указательный палец зажало между транспортерным столиком и движущимися прижимными валами. В результате медики поставили диагноз: «Рваная рана второго пальца левой кисти». Травма относится к категории легких», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что за административное правонарушение на ООО «Технотекс» был наложен штраф в размере 110 тыс. рублей, а на директора — 15 тыс. рублей.

«Не согласившись с назначенным наказанием, правонарушители подали жалобы в суд. Кузнецкий районный суд, учитывая финансовое положение организации, счел возможным снизить назначенное ООО «Технотекс» наказание до 55 тыс. рублей. Жалоба директора на вынесенное в отношении него постановление оставлена без удовлетворения», — добавила Наталья Быченкова.

По ее словам, представители организации посчитали, что за правонарушение возможно назначить наказание в виде предупреждения, в связи с чем обратились с жалобами в Пензенский областной суд, который оставил их без удовлетворения.

«В ходе расследования несчастного случая установлено, что его причинами явилась неудовлетворительная организация производства работ. У суда не было оснований для замены наложенного административного штрафа на предупреждение, так как совершенное правонарушение повлекло причинение вреда здоровью работника. Постановления вступили в законную силу», — резюмировала пресс-секретарь областного суда.