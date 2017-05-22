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Вступили в силу решения суда по делу о травмировании женщины на производстве под Кузнецком

14:29 | 22.05.2017 | Общество

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Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения два решения Кузнецкого районного суда, которыми признаны законными постановления начальника отдела охраны труда государственной инспекции труда в регионе в отношении ООО «Технотекс» в поселке Верхозим и его руководителя в связи с травмированием сотрудницы на производстве.

Вступили в силу решения суда по делу о травмировании женщины на производстве под Кузнецком

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова, данными постановлениями организация, производящая нетканые текстильные материалы, и ее директор, признаны виновными в допуске работника к исполнению обязанностей без прохождения обучения, проверки знания требований охраны труда, а также предварительных и периодических медосмотров.

«Установлено, что 22 декабря 2016 года работнице ООО «Технотекс», которая была принята в 2014 году на должность резчика, а с 25 ноября 2016 года переведена разрабатывальщиком отходов, был причинен вред здоровью. По окончании рабочей смены она выключила щипальную машину шерстяного лоскута для разволокнения ветоши в техническую вату. Не дождавшись полной остановки прижимных валов, женщина начала убирать намотки. В этот момент ее рука соскользнула, и указательный палец зажало между транспортерным столиком и движущимися прижимными валами. В результате медики поставили диагноз: «Рваная рана второго пальца левой кисти». Травма относится к категории легких», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что за административное правонарушение на ООО «Технотекс» был наложен штраф в размере 110 тыс. рублей, а на директора — 15 тыс. рублей.

«Не согласившись с назначенным наказанием, правонарушители подали жалобы в суд. Кузнецкий районный суд, учитывая финансовое положение организации, счел возможным снизить назначенное ООО «Технотекс» наказание до 55 тыс. рублей. Жалоба директора на вынесенное в отношении него постановление оставлена без удовлетворения», — добавила Наталья Быченкова.

По ее словам, представители организации посчитали, что за правонарушение возможно назначить наказание в виде предупреждения, в связи с чем обратились с жалобами в Пензенский областной суд, который оставил их без удовлетворения.

«В ходе расследования несчастного случая установлено, что его причинами явилась неудовлетворительная организация производства работ. У суда не было оснований для замены наложенного административного штрафа на предупреждение, так как совершенное правонарушение повлекло причинение вреда здоровью работника. Постановления вступили в законную силу», — резюмировала пресс-секретарь областного суда.
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