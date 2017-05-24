Пензенский «Молком» приобрел 10 новых фургонов-рефрижераторов Общество

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. ОАО «Молочный комбинат «Пензенский», который входит в группу компаний «Дамате» приобрел 10 новых фургонов-рефрижераторов для перевозки готовой продукции в преддверии летнего сезона.

Фото: пресс-служба ГК «Дамате»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ГК «Дамате», каждый автомобиль способен перевозить 9 паллет или более 4 тонн молочной продукции.

«На сегодняшний день транспортный парк компании насчитывает 33 автомобиля. Все автомобили компании брендированные, их легко узнать на улицах города по логотипу и фирменному стилю «Молком. Это фургоны-рефрижераторы и молоковозы, осуществляющие ежедневные рейсы по Пензе и близлежащим областям. Современная система охлаждения молочной продукции, установленная в кузовах автомобилей, поможет сохранить качество продукции «Молком» в период летней жары», — пояснили в «Дамате».

В компании добавили, что своевременная доставка с соблюдением всех температурных параметров является одним из приоритетов «Молкома».

«Новые современные фургоны-рефрижераторы позволяют доставлять продукцию с соблюдением всех требований к температуре, что благоприятно сказывается на качестве и сроках хранения», — уточнили в пресс-службе.

В «Дамате» напомнили, что молочные продукты под брендом «Молком» реализуются в Пензенской области, Москве, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде, Тамбове и Мордовии.

«Увеличение автопарка за счет новых рефрижераторов позволит предприятию значительно расширить географию поставок крупнейшего в регионе переработчика молока», — резюмировали в пресс-службе.

Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и молочное животноводство.

Производственные мощности расположены в Пензенской и Тюменской областях.

В Пензенской области группе компаний принадлежит комплекс по производству мяса индейки. В 2016 году предприятие вышло на заявленные мощности — 60 тыс. тонн в убойном весе в год. Было принято решение о расширении существующих мощностей до 100–110 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в проект составляет 25,6 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с сырным подразделением в городе Белинском. Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 500 тонн в сутки.

В 2012 году компания увеличила количество направлений деятельности за счет появления в портфеле проекта по молочному животноводству. ГК «Дамате» при участии компании Danone ведет строительство молочно-товарного комплекса на 4 тыс. 600 голов в Тюменской области. После выхода на полную мощность новый комплекс будет производить примерно 40 тыс. тонн молока в год.

ГК «Дамате» начала отгружать продукцию на экспорт осенью 2015 года. Компания уже осуществила ряд поставок в страны Европейского союза и Евразийского экономического союза, Сербию, Вьетнам, Гонконг и Габон.