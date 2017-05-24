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В Заречном предприниматель заплатит 75 тыс. рублей за перевозку четырех лишних пассажиров

13:59 | 24.05.2017 | Общество

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Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Штраф в размере 75 тыс. рублей назначен 57-летней женщине-предпринимателю в городе Заречном Пензенской области, которая допустила перевозку пассажиров в микроавтобусе с превышением допустимого количества на четыре человека.

В Заречном предприниматель заплатит 75 тыс. рублей за перевозку четырех лишних пассажиров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«27 января в принадлежащем женщине микроавтобусе «Ford Sollers», следовавшем по маршруту №111, ехали 27 человек, хотя согласно технической характеристике в нем можно перевозить только 23 пассажира», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике Мордовия Ространснадзора.

В ведомстве добавили, что женщина уже привлекалась к ответственности по аналогичному поводу.
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