В Пензенской области временно изменится движение пригородных поездов Общество

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Движение пригородных поездов в Пензенской области будет временно изменено в связи с ремонтом путей и перевозкой детей в оздоровительный лагерь «Строитель».

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Так, 2, 5, 7, 9, 19, 21, 23 июня поезд №6123 «Кузнецк — Пенза-I» будет отправляться в 3.59, а прибывать — в 6.21.

2, 9, 19, 21, 23 июня поезд №6118 «Пенза-I — Кузнецк» будет выезжать в 8.01, а прибывать — в 10.28. 7 июня этот поезд прибудет в 10.34, 1 и 24 июля — в 11.18.

27 июня поезд №6119 «Кузнецк — Пенза-I» отправится в 16.43, а прибудет — в 18.56, 21 июля и 13 августа — выедет в 16.38, прибудет в 18.51.

7 и 27 июня, 1, 21, 27 июля, 13 августа поезд №6128 «Пенза-I — Булычево» начнет движение в 19.11, а завершит — в 21.34.

7, 27 июня, 1, 21, 27 июля, 13 августа поезда №№6127, 6118, 6119, 6128 будут обслуживаться в восемью вагонами, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.