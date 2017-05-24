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В Кузнецке должностное лицо оштрафовано за подробные требования к жилью для переселения

15:18 | 24.05.2017 | Общество

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Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Штраф в размере 3 тыс. рублей назначен должностному лицу администрации города Кузнецка Пензенской области за включение подробных требований в техническое задание к контрактам на приобретение квартир для переселения из ветхого и аварийного жилья.

В Кузнецке должностное лицо оштрафовано за подробные требования к жилью для переселения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, нарушение выявлено в ходе проверки соблюдения администрацией города требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

«Установлено, что в августе 2016 года муниципальным заказчиком — администрацией города Кузнецка на федеральном официальном сайте госзакупок размещено 8 извещений и документация о проведении электронных аукционов на приобретение квартиры в многоквартирном доме для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. По результатам электронного аукциона в октябре 2016 муниципальным заказчиком с ООО «Стройопт» заключено 8 муниципальных контрактов на приобретение таких квартир», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, техническое задание к контрактам в нарушение требований законодательства о закупках содержало подробные требования как к внутреннему обустройству квартир, так и к наружным элементам и капитальным конструкциям.

«По результатам проверки прокурором возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица администрации Кузнецка. Виновное должностное лицо управлением ФАС по Пензенской области привлечено к административной ответственности», — добавила Светлана Артамонова.
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