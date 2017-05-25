Виктор Кувайцев поздравил пензенских выпускником с «Последним звонком» Общество

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил выпускников школ города с праздником «Последний звонок».

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«В этом году из школьных стен выпускаются 2 тыс. 32 ученика, 285 из них претендуют на награждение медалями «За особые успехи в учении». Желаю, чтобы они с честью прошли итоговую аттестацию и определили свою дальнейшую судьбу», — отметил глава администрации города.

Он выразил благодарность педагогам за их мастерство, мудрость и чуткие сердца, внимание к детям.

«Именно вы дали своим воспитанникам необходимые знания, заинтересовали их своими предметами, создали прочную основу для личностного развития», — подчеркнул мэр.

Он также поблагодарил родителей, которые вложили все силы и душу, чтобы достойно воспитать подрастающее поколение.

«Дорогие выпускники! Уверен, что вы оправдаете надежды ваших родителей и учителей, сумеете достойно применить полученные навыки и умения, острый ум, смелость и энергию на пользу родному городу и стране. Успехов вам, больших достижений, веры в себя и свои силы!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.