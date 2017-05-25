Валерий Савельев поздравил пензенских выпускников с «Последним звонком» Общество

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев поздравил выпускников школ города с праздником «Последний звонок».

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«Сегодня во всех школах нашего города для учащихся 11 классов прозвучит последний звонок. Это один из самых трогательных, волнительных и незабываемых школьных праздников. Казалось бы, совсем еще недавно, вы, с широко распахнутыми глазами, с огромными букетами цветов, крепко держа мам и пап за руки, гордо шагали в первый класс, в страну знаний. И вот уже школьные годы остались позади. 11 лет учебы промелькнули, как один миг — миг, наполненный напряженной учебой, множеством радостных и волнительных событий, дружбой, увлекательным творчеством и незабываемыми впечатлениями», — отметил он.

Глава Пензы добавил, что уже скоро школа откроет для выпускников двери во взрослую жизнь, в которой надо будет самостоятельно принимать важные решения, делать выбор и единолично нести ответственность за свои действия и поступки.

«Уверен, что вы выдержите любые испытания, преодолеете любые трудности и добьетесь поставленных целей. Будьте всегда добры и справедливы, терпеливы и внимательны к людям, требовательны к себе и при любых обстоятельствах всегда оставайтесь на высоте. Вы умны, талантливы, энергичны, инициативны и целеустремленны. Убежден, что в недалеком будущем вы внесете свой весомый вклад в процветание Сурской земли и города Пензы, прославив наш регион не только на всероссийском уровне, но и на международной арене», — пояснил Валерий Савельев.

Он пожелал выпускникам успешно сдать все экзамены, получить хорошую профессию и найти свое достойное место в жизни.

«Здоровья, добра, счастья, неугасаемого оптимизма, удачи и успехов в реализации всех планов и замыслов!» — резюмировал глава Пензы.