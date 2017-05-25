В школе №30 прошел праздник «Последний звонок» Общество

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Торжественная линейка учащихся школы №30 по случаю праздника «Последний звонок» состоялась физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» на улице Мира в четверг, 25 мая.

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После того, как школьники построились в помещении ФОКа, они взяли равнение на флаг и прослушали гимн России.

Первым к ученикам обратился мэр Пензы Виктор Кувайцев, который отметил, что вместе с ними праздник отмечают школьники по всей России, добавив, что многие из них выйдут после «Последнего звонка» во взрослую жизнь.

«Я уверен в том, что выпускники школы №30 уверенно пойдут по жизни. [...] Эта школа одна из лучших в городе Пензе, это школа, которая обладает высоким статусом в Российской Федерации в нескольких номинациях», — сказал он.

Виктор Кувайцев особенно подчеркнул, что в школе №30 проходят обучение школьники с ограниченными возможностями здоровья, и высоко оценил мастерство педагогов.

В свою очередь директор школы №30 Андрей Долов, обращаясь к выпускникам, отметил, что все учителя будут очень волноваться и болеть за них во время экзаменов, и выразил надежду на то, что школьники достойно пройдут это испытание.

«Хотелось бы пожелать, чтобы все ваши мечты сбылись, вы поступили туда, куда зовет ваша душа и куда зовет ваше сердце, и чтобы ваши желания совпали с тем, что реально воплотить в жизнь. И мне хотелось бы пожелать, чтобы вы, дорогие наши, не забывали родную школу, потому что я думаю, что для каждого человека годы, проведенные в школе — это самые яркие впечатления, которые остаются на всю жизнь. Не забывайте родных своих учителей», — уточнил он.

Во время линейки почетными грамотами за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности награждены учителя. Благодарственные письма вручены также директору, педагогам, ученикам и членам родительского комитета, которых собравшиеся встречали бурными аплодисментами.

Председатель совета региональной общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов вручил сертификаты «Знаменосец Победы» ученикам школы, пронесшим «Знамя Победы» во главе колонны «Бессмертного полка» 9 мая.