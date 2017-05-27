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ФАС заинтересовалась похоронным делом в Бессоновке

11:45 | 27.05.2017 | Общество

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Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении администрации Бессоновского сельсовета и ООО «Городская похоронная служба «Курган».

ФАС заинтересовалась похоронным делом в Бессоновке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального антимонопольного ведомства, основанием для этого послужило коллективное обращение жителей села Бессоновка.

«Из него следовало, что органы местного самоуправления передали свои полномочия по организации похоронного дела на территории сельсовета ГПС «Курган», которая стала хозяйствующим субъектом на муниципальном кладбище», — пояснили в УФАС.

В управлении отметили, что действия администрации Бессоновского сельсовета и фирмы «Курган» не были самостоятельными или случайными, а являлись следствием заключения и участия в соглашении, направленном на предоставление организации возможности единолично осуществлять предпринимательскую деятельность на муниципальном кладбище.
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