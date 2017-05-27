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В Пензенской области прошли учения на тему недопущения распространения АЧС

10:38 | 27.05.2017 | Общество

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Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Тематические учения, направленные на отработку действий различных ведомств и служб по недопущению распространения африканской чумы свиней (АЧС) в случае возникновения очага заболевания, проведены в Сердобском районе Пензенской области.

В Пензенской области прошли учения на тему недопущения распространения АЧС

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Организатором мероприятия, состоявшегося в минувшую пятницу, 26 мая, выступило управление ветеринарии региона.

В нем были задействованы члены межведомственной противоэпизоотической комиссии при правительстве Пензенской области, представители системы здравоохранения, работники ветслужбы, а также главы сельских поселений Сердобского района.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в ходе учений были рассмотрены вопросы взаимодействия медицинских учреждений с другими организациями и ведомствами, четко определены их функции и задачи при работе в выявленном очаге инфекции.

На территории Пензенской области африканская чума свиней была впервые зарегистрирована в конце января 2016 года. Тогда вспышка заболевания произошла в исправительной колонии №8 на окраине Пензы, а затем — исправительной колонии №4.
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