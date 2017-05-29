Пензенские специалисты АО «Транснефть – Дружба» доказали свое профмастерство на конкурсе Общество

Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Пять сотрудников Пензенского районного управления АО «Транснефть – Дружба» стали победителями, а еще один призером второго этапа конкурса профмастерства на звание «Лучший по профессии», который проводился в 11 номинациях.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, в категории «Трубопроводчик линейный» первое место занял Алексей Гуськов, третье — Дмитрий Александров.

Сергей Картунков признан победителем в номинации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Алексей Егоров стал лучшим слесарем по контрольно-измерительным приборам и аппаратуре.

Алексей Чернов занял первое место в категории «Оператор НППС», а Алексей Беляев — в номинации «Водитель грузового автомобиля».

В категориях «Электрогазосварщик», «Слесарь по ремонту ТУ», «Лаборант химического анализа», «Лаборант химического анализа по нефтепродуктам», «Оператор товарный» и «Оператор товарный по нефтепродуктам» представители Пензенского районного управления занять призовые места не смогли.

Победители представят АО «Транснефть – Дружба» в финале конкурса «Лучший по профессии» среди работников организаций системы ПАО «Транснефть», который пройдет в Нижнем Новгороде в июле 2017 года, сообщает пресс-служба компании.