В Башмаково продавец оштрафована за реализацию почти 20 кг меда без документов Общество

Башмаково, 5 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 500 рублей назначено продавцу, которая реализовывала 19 кг меда без ветеринарных сопроводительных документов на рынке в Башмаково Пензенской области.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина, отсутствие данных документов не позволяет выявить территориальное и видовое происхождение, санитарное состояние товара, а также эпизоотическую обстановку в месте его выхода .

«Нарушитель привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил», — уточнила собеседница агентства.