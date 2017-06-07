В Пензе стартовали соревнования профмастерства персонала ПАО «МРСК Волги» Общество

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Соревнования профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных, а также кабельных сетей ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») стартовали на базе учебно-тренировочного полигона «Пензаэнерго».

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

В них принимают участие сильнейшие бригады филиалов крупнейшей в Поволжье распределительной сетевой компании — «Саратовские РС», «Самарские РС», «Ульяновские РС», «Мордовэнерго», «Оренбургэнерго», «Чувашэнерго», а также гости соревнований — представители ООО «Удмуртэнергонефть».

Принимающая сторона в мероприятии в этом году не участвует.

«Основные испытания для команд начнутся завтра. Сегодня участники поочередно проходят мандатную комиссию, знакомятся с соревновательными этапами и сдают тест на проверку знаний действующей нормативно-технической документации с использованием программного комплекса «АСОП-Эксперт». Прежде чем допустить команду к участию в соревнованиях, эксперты проверяют соответствие документов, предоставляемых командами, инструменты, устройства и приспособления», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Пензаэнерго».

В числе основных испытаний для бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей — освобождение условного пострадавшего, в роли которого выступает манекен, от действия электрического тока на КТП 10/0,4 кВ и оказание пострадавшему первой помощи, первичное подключение жилого дома от действующей ВЛ 0,4 кВ с применением гидроподъемника, производство переключений, организация допуска пожарной команды на КТП-10/0,4 кВ и тушение пожара.

За звание лучшей среди сильнейших поборются представители всех заявленных команд.

В турнире среди бригад по ремонту и обслуживанию кабельных сетей определять лучших будут среди четырех команд, две из которых представляют филиал «Оренбургэнерго», одна — «Саратовские РС» и одна — ООО «Удмуртэнергонефть». Помимо традиционного этапа по проверке теоретических знаний, энергетикам-кабельщикам предстоит пройти всего один этап — монтаж соединительной кабельной муфты 10 кВ на силовом одножильном кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Победители соревнований двух видов будут названы в пятницу, 9 июня.

Им предстоит выступить на всероссийских состязаниях, которые также пройдут в Пензе с 19 по 28 июля.

В свою очередь лучшие по итогам этого этапа будут отстаивать честь страны на XIV международных соревнованиях профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ, которые состоятся на базе учебно-тренировочного полигона филиала «Пензаэнерго» 10 сентября.

Впервые лучшие команды энергетиков ближнего зарубежья встречались в Пензенской области в 2011 году.