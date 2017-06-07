Делегация Татарстана посетила Пензу в рамках подготовки к всероссийскому Сабантую Общество

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Делегация Татарстана посетила Пензу в рамках подготовки к VIII всероссийскому сельскому Сабантую, который будет отмечаться в самом крупном татарском селе Европы — Средней Елюзани — 22 июля.

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Заседание, посвященное предстоящему мероприятию, состоялось в правительстве Пензенской области.

Среди тех, кто принял в нем участие, были министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин, председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров и глава Кукморского муниципального образования Сергей Димитриев.

В центре внимания собравшихся находилась программа мероприятия — выступления творческих коллективов двух регионов, работа спортплощадок и презентации народных подворий.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в продолжение официального визита члены делегации выехали в Среднюю Елюзань, где ознакомились с местом проведения Сабантуя.