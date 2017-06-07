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Делегация Татарстана посетила Пензу в рамках подготовки к всероссийскому Сабантую

12:59 | 07.06.2017 | Общество

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Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Делегация Татарстана посетила Пензу в рамках подготовки к VIII всероссийскому сельскому Сабантую, который будет отмечаться в самом крупном татарском селе Европы — Средней Елюзани — 22 июля.

Делегация Татарстана посетила Пензу в рамках подготовки к всероссийскому Сабантую

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Заседание, посвященное предстоящему мероприятию, состоялось в правительстве Пензенской области.

Среди тех, кто принял в нем участие, были министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин, председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров и глава Кукморского муниципального образования Сергей Димитриев.

В центре внимания собравшихся находилась программа мероприятия — выступления творческих коллективов двух регионов, работа спортплощадок и презентации народных подворий.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в продолжение официального визита члены делегации выехали в Среднюю Елюзань, где ознакомились с местом проведения Сабантуя.
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