В Пензе сформирован волонтерский корпус всероссийского Сабантуя Общество

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. 200 человек вошли в состав волонтерского корпуса для проведения VIII всероссийского сельского Сабантуя, который состоится на территории Пензенской области 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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Волонтеры будут работать по семи направлениям — сопровождение делегаций; регистрация, помощь в расселении, выдача раздаточных материалов; помощь в навигации; сопровождение мероприятий; организация награждения и работа в качестве аниматоров.

Подготовка волонтеров осуществляется на базе многофункционального молодежного центра в рамках «Школы волонтера».

Ожидается, что методический сбор с волонтерами Сабантуя с участием представителей правительства Пензенской области, министерства образования региона и областной татарской автономии состоится в четверг, 8 июня.