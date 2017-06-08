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В Пензе сформирован волонтерский корпус всероссийского Сабантуя

08:56 | 08.06.2017 | Общество

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Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. 200 человек вошли в состав волонтерского корпуса для проведения VIII всероссийского сельского Сабантуя, который состоится на территории Пензенской области 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В Пензе сформирован волонтерский корпус всероссийского Сабантуя

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Волонтеры будут работать по семи направлениям — сопровождение делегаций; регистрация, помощь в расселении, выдача раздаточных материалов; помощь в навигации; сопровождение мероприятий; организация награждения и работа в качестве аниматоров.

Подготовка волонтеров осуществляется на базе многофункционального молодежного центра в рамках «Школы волонтера».

Ожидается, что методический сбор с волонтерами Сабантуя с участием представителей правительства Пензенской области, министерства образования региона и областной татарской автономии состоится в четверг, 8 июня.
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