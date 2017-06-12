Митинг против коррупции в Пензе собрал преимущественно молодежь Общество

Пенза, 12 июня 2017. PenzaNews. Более 600 человек приняли участие в митинге против коррупции, который состоялся у входа на стадион «Первомайский» на улице Калинина в Пензе в День России и День города, 12 июня.

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Свыше 500 из них, по подсчетам корреспондента ИА «PenzaNews», собрались в рамках периметра, куда полицейские пропускали людей после проверки металлоискателями и осмотра содержимого сумок. Остальные стояли за ограждением.

Охрану общественного порядка обеспечивало большое количество полицейских. Часть из них снимали на видеокамеру всех, кто проходил на отведенную для митинга территорию. Другие рассредоточились по периметру. Также неподалеку от стадиона дежурили автомобили с кинологами и людьми в камуфляже, а на отдалении — во дворе — стояла машина ОМОН.

Подавляющее большинство пришедших составила молодежь, причем не только студенты, но и школьники. Также среди участников митинга были люди зрелого возраста и пенсионеры.

Слово для выступления было предоставлено всем желающим.

Антон Струнин, который был представлен как координатор пензенского предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального, призвал следить за действиями представителей власти всех уровней, начиная с муниципального.

«Вы, наверняка, даже не знаете, кто муниципальный депутат по вашему району, а ведь от него зависит и должно зависеть на самом деле очень многое. Вы должны ходить на выборы. Вы должны следить за тем, кто как поступает, какие обещания он дает, как он их потом выполняет, и, обращая внимание на это, голосовать за тех или иных людей», — сказал он.

В свою очередь член инициативной группы «За ответственную власть» Александр Фроленков предложил ввести для чиновников персональную ответственность за принимаемые решения.

«Цель власти — тех людей, которые пребывают во власти — четко не обозначена. Ее нужно просто обозначить, чтобы каждый ее созерцал и понимал, что власть нужна только для того, чтобы организовать народ, население […] на защиту своей Родины, своего народа, будущих поколений от ухудшения моральной и материальной жизни», — отметил он.

Гражданский активист Игорь Алексеев, обращаясь к собравшимся, провел своеобразный социальный эксперимент, попросив поднять руки тех, кто, в частности, не давал взятки врачу.

«Я искренне верю, что из тех, кто поднял руки, и начнет строиться новая Россия. […] Мы должны взять из того, что было в нашей истории, самое лучшее и двинуть это дальше, развить в нашей стране, в нашем городе», — сказал он.

По словам предпринимателя Александра Ерасова, уровень благосостояния населения будет падать до тех пор, пока не будет выстроена «справедливая и работающая государственная система».

«Может быть, наверху увидят тенденцию, что народа, который недоволен существующей системой, становится все больше и больше. Может быть, тогда они начнут реальные структурные преобразования?» — задался он вопросом.

В ходе митинга председатель совета региональной молодежной общественной организации «Поколение нового времени» Иван Финогеев, выступивший организатором публичного мероприятия, исполнил композицию группы «Аркадий Коц» «Стены», отметив, что у старой песни появился новый смысл.

Текст слов также раздали некоторым митингующим, которые стали подпевать.

Среди тех, кто еще выступил перед собравшимися, были школьный учитель, который высказался о проблемах в сфере образования, представительница обманутых дольщиков, призвавшая пензенцев не попадаться уловки мошенников, и школьник из Зеленограда, возмутившийся давлением, которое, по его словам, оказывается на молодежь.

В завершение мероприятия была зачитана резолюция, в которой содержатся требования внести изменения в закон «О ратификации конвенции Организации объединенных наций против коррупции», ввести запрет для чиновников на пользование без правового основания земельными участками и недвижимостью, досрочно прекратить полномочия 11 депутатов пензенской гордумы, подавших недостоверные сведения о доходах за 2015 год, и другие.

Резолюция была принята единогласно.

По данным управления МВД России по Пензенской области, нарушений во время публичного мероприятия допущено не было.