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20 выпускников будут отмечены знаком «Гордость Заречного»

08:37 | 15.06.2017 | Общество

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Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. 20 выпускников будут отмечены знаком «Гордость Заречного» за достижение высоких результатов в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности в рамках праздника «Выпускной – 2017», который пройдет в ЗАТО в Пензенской области в пятницу, 23 июня.

20 выпускников будут отмечены знаком «Гордость Заречного». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего из школ Заречного выпустятся 211 человек.

В рамках праздника пройдет конкурс «Выпускники – 2017», после которого начнется торжественная линейка.

Затем в школах состоится церемония вручения аттестатов. Выпускники лицея №230 получат документ об окончании образовательной организации в доме культуры «Современник».

Ближе к полуночи выпускники соберутся в зоне отдыха «Солнечная», где будет организовано пиротехническое шоу. Затем в центре здоровья и досуга начнется молодежный праздник. Завершением мероприятия станет традиционная встреча рассвета, сообщает управление общественных связей Заречного.
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