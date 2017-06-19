Георгий Камнев рассказал, когда в Заречном появится памятник Берии Общество

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания области, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев заявил, что памятник революционеру, министру внутренних дел СССР Лаврентию Берии в Заречном, инициатива об установке которого прозвучала в конце 2016 года, появится тогда, когда на эти цели будут собраны необходимые денежные средства.

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«У нас такой принцип работы: мы откликаемся на предложения уважаемых, заслуженных людей, ветеранов. В данном случае группа таких людей из города Заречного вышла к нам с инициативой, мы ее озвучили», — сказал Георгий Камнев в ходе интервью, которое он дал главному редактору ИА «PenzaNews» Павлу Полосину на минувшей неделе.

Он напомнил, что памятник Сталину в Пензе, установленный у здания обкома на улице Кирова, был также изготовлен на народные деньги.

«То же самое происходит в отношении памятника Берии. Пока собранных средств не хватает, чтобы его установить, поэтому сбор продолжается. Если люди в этом будут заинтересованы, если будет необходимое количество средств, то мы обеспечим установку памятника», — подчеркнул лидер пензенских коммунистов.

Полная версия интервью с Георгием Камневым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 20 июня.