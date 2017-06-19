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Георгий Камнев рассказал, когда в Заречном появится памятник Берии

13:25 | 19.06.2017 | Общество

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Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания области, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев заявил, что памятник революционеру, министру внутренних дел СССР Лаврентию Берии в Заречном, инициатива об установке которого прозвучала в конце 2016 года, появится тогда, когда на эти цели будут собраны необходимые денежные средства.

Георгий Камнев рассказал, когда в Заречном появится памятник Берии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас такой принцип работы: мы откликаемся на предложения уважаемых, заслуженных людей, ветеранов. В данном случае группа таких людей из города Заречного вышла к нам с инициативой, мы ее озвучили», — сказал Георгий Камнев в ходе интервью, которое он дал главному редактору ИА «PenzaNews» Павлу Полосину на минувшей неделе.

Он напомнил, что памятник Сталину в Пензе, установленный у здания обкома на улице Кирова, был также изготовлен на народные деньги.

«То же самое происходит в отношении памятника Берии. Пока собранных средств не хватает, чтобы его установить, поэтому сбор продолжается. Если люди в этом будут заинтересованы, если будет необходимое количество средств, то мы обеспечим установку памятника», — подчеркнул лидер пензенских коммунистов.

Полная версия интервью с Георгием Камневым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 20 июня.
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