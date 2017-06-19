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Мэр Кузнецка предложил создать клуб активного долголетия

15:01 | 19.06.2017 | Общество

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Кузнецк, 19 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский предложил организовать клуб активного долголетия.

Мэр Кузнецка предложил создать клуб активного долголетия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Жизнь в городе должна бить ключом, при этом особый почет и уважение — старшему поколению. Предлагаю подумать о создании клуба активного долголетия. Люди должны заниматься своим здоровьем, активным досугом, творчеством, наконец, чтобы эти занятия приносили пользу», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 19 июня.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузнецка, Сергей Златогорский предложил подключить молодежь к деятельности клуба для пожилых людей, в частности, чтобы задействовать интернет для реализации предметов рукоделия.
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