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Предприниматель из Заречного заплатит 75 тыс. за переполненную маршрутку

09:57 | 26.06.2017 | Общество

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Заречный, 26 июня 2017. PenzaNews. Суд оставил без удовлетворения жалобу индивидуального предпринимателя из Заречного Пензенской области на постановление мирового судьи, которым она была оштрафована на 75 тыс. рублей за грубое нарушение лицензионных условий при осуществлении деятельности в сфере транспорта.

Предприниматель из Заречного заплатит 75 тыс. за переполненную маршрутку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«27 января в принадлежащем ей микроавтобусе «Ford Sollers», следовавшем по маршруту №111, ехали 27 человек, хотя, согласно технической характеристике, в нем можно перевозить только 25 пассажиров», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике Мордовия Ространснадзора.

В ведомстве пояснили, что, по мнению женщины, постановление мирового судьи было вынесено в ее отсутствие, а рассмотрение дела произведено формально.

«Изучив материалы, городской суд посчитал доводы предпринимателя несостоятельными и оставил постановление мирового судьи без изменения», — сказали в управлении.
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