В Кузнецком районе пресечена незаконная добыча песка Общество

Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Незаконная добыча песка пресечена на территории Кузнецкого района Пензенской области примерно в 1 км к северу от села Никольского.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минлесхоза региона, нарушение было выявлено во время патрулирования данного участка в минувший вторник, 27 июня.

«Была обнаружена большегрузная техника — погрузчик и самосвал с песком», — пояснили в ведомстве, отметив, что на данной территории лицензий на пользование недрами не имеется.

В пресс-службе добавили, что факт незаконной добычи песка был зафиксирован представителями правоохранительными органами, после чего технику отправили на спецстоянку.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные мероприятия», — сказали в министерстве.